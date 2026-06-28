Ακόμα περισσότερες επιδόσεις, ακόμα περισσότερες επιλογές: Η νέα οικογένεια μοντέλων MINI John Cooper Works

Με τα νέα μοντέλα MINI John Cooper Works, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν τώρα για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο αμιγώς ηλεκτρικά και τρία βενζινοκίνητα μοντέλα, τα οποία διαθέτουν ισχυρούς τετρακύλινδρους κινητήρες TwinPower Turbo.

Τα πέντε τρέχοντα μοντέλα MINI John Cooper Works συμβολίζουν την ανόθευτη διασκεδαστική οδήγηση στην πιο δυναμική της εκδοχή, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης. Για πρώτη φορά, δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας John Cooper Works, το Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works και το MINI John Cooper Works Aceman, αποτελούν μέρος της γκάμας MINI.

Τα ισχυρά ηλεκτρικά συστήματα κίνησης εγκαινιάζουν ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία της μάρκας, καταδεικνύοντας τη συνεχή δέσμευσή της στις επιδόσεις και την καινοτομία. Τα MINI John Cooper Works και MINI John Cooper Works Cabrio προσφέρουν διασκεδαστική οδήγηση με τον ισχυρό κινητήρα TwinPower Turbo. Στο MINI John Cooper Works Countryman ALL4 οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να βιώσουν τη χαρά της εκτός δρόμου οδήγησης, χάρη στο σύστημα τετρακίνησης ALL4.

Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works και MINI John Cooper Works Aceman: Ηλεκτρικές επιδόσεις υψηλού επιπέδου σε μία νέα διάσταση

Η αρχιτεκτονική των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων MINI ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον σταθερό προσανατολισμό της μάρκας στις επιδόσεις. Το Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 15,6-15,3 kWh/100 χλμ. κατά το πρότυπο WLTP, συνδυασμένες εκπομπές CO2: 0 g/km, αυτονομία σε km κατά το πρότυπο WLTP: 371 - 363) και το MINI John Cooper Works Aceman (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 16,4-16,0 kWh/100 χλμ. κατά το πρότυπο WLTP, συνδυασμένες εκπομπές CO2: 0 g/km, αυτονομία σε km κατά το πρότυπο WLTP: 355 - 344) αποδίδουν ισχύ έως και 190 kW/258 hp και άμεσα διαθέσιμη ροπή 350 Nm.

Και τα δύο μοντέλα παρέχουν επιπλέον ισχύ 20 kW μέσω της ηλεκτρικής λειτουργίας boost, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα δυναμική επιτάχυνση. Η ειδική για το JCW ρύθμιση της ανάρτησης, μεγιστοποιεί την τυπική αίσθηση go-kart της MINI και εγγυάται ευέλικτο χειρισμό. Τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού και των δύο μοντέλων.

Οι αποκλειστικές λεπτομέρειες εξοπλισμού τονίζουν τη συναισθηματική σύνδεση με την παραδοσιακή κληρονομιά της μάρκας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές περιλαμβάνουν το κόκκινο-λευκό-μαύρο λογότυπο John Cooper Works σε στυλ καρό σημαίας που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και μια ειδική, για το JCW Multitone, οροφή με κοκκινόμαυρη χρωματική διαβάθμιση.

Οι μαύρες πλαϊνές ποδιές, τα ειδικά για το μοντέλο αεροδυναμικά πτερύγια στην κολόνα C, και η τονισμένη πίσω αεροτομή, βελτιστοποιούν την αεροδυναμική με στόχο την αυξημένη αυτονομία. Το τρίθυρο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works έχει αυτονομία 371 χλμ., ενώ το πεντάθυρο MINI John Cooper Works Aceman μπορεί να διανύσει έως και 355 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας.

MINI John Cooper Works και MINI John Cooper Works Cabrio: Θρυλική αίσθηση go-kart με δυναμική επιτάχυνση

Μέγιστη διασκεδαστική οδήγηση και κορυφαίες επιδόσεις τόσο στο MINI John Cooper Works (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 6,8 - 6,5 l/100 χλμ, συνδυασμένες εκπομπές CO2:154 - 147 g/km κατά το πρότυπο WLTP) όσο και στο MINI John Cooper Works Cabrio (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 7,1 - 6,8 l/100 χλμ., συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 161 - 155 g/km κατά το πρότυπο WLTP) προσφέρει ο τετρακύλινδρος κινητήρας TwinPower Turbo χωρητικότητας δύο λίτρων με ισχύ 170 kW/231 hp και ροπή 380 Nm. Η ισχύς του κινητήρα συνδυάζεται με ιδιαίτερα δυναμικές αλλαγές ταχυτήτων χάρη στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τη σπορ ρύθμιση.

Για το σπριντ 0 - 100 km/h το MINI John Cooper Works χρειάζεται 6,1 δευτερόλεπτα και το MINI John Cooper Works Cabrio 6,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα του MINI John Cooper Works είναι 250 km/h, ενώ το MINI John Cooper Works Cabrio φτάνει τα 245 km/h. Για απεριόριστη open-top διασκεδαστική οδήγηση, η μαλακή οροφή του Cabrio μπορεί να αναδιπλωθεί πλήρως σε μόλις 18 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες κίνησης του οχήματος έως και 30 km/h.

Η μεγάλη οκταγωνική μάσκα σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα με τους μεγάλους αεραγωγούς, για αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα, και το μοντέρνο λογότυπο JCW κυριαρχούν στην μπροστινή όψη και των δύο μοντέλων. Τα κόκκινα ένθετα στις πλευρικές εισαγωγές αέρα στον μπροστινό προφυλακτήρα υπογραμμίζουν την εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σχεδίαση με στόχο τη μέγιστη απόδοση. Στο κέντρο του μαύρου πίσω διαχύτη, η κεντρικά τοποθετημένη απόληξη της εξάτμισης τονίζει τον χαρακτήρα των δύο κορυφαίων αθλητών.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4:

Εξαιρετική διασκεδαστική οδήγηση ανεξαρτήτως τερέν

Ως το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς, το MINI John Cooper Works Countryman με σύστημα τετρακίνησης ALL4 (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 8,3 - 7,8 l/100 km κατά το πρότυπο WLTP, συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 187-177 g/km) ενσαρκώνει έναν μοναδικό συνδυασμό στυλ, ισχύος και περιπετειώδους χαρακτήρα. Ο ισχυρός κινητήρας αποδίδει ισχύ 221 kW/300 HP και μέγιστη ροπή 400 Nm, επιτυγχάνοντας τελική ταχύτητα 250 km/h. Ως αποτέλεσμα, προσδίδει στο ευρύχωρο και πολυτάλαντο MINI μία ιδιαίτερα συναισθηματική διάσταση.

Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνονται επίσης στη δυναμική εμφάνιση του MINI John Cooper Works Countryman ALL4. Μπροστά, αεροδυναμικά στοιχεία με κόκκινους ανακλαστήρες αναδεικνύουν το πλάτος, ενώ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, τα κάθετα πίσω φώτα με την υπογραφή John Cooper Works Signature Mode πλαισιώνουν τη στητή σχεδίαση του αμαξώματος. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης υποστηρίζουν τον οδηγό μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Για πρώτη φορά, το MINI Countryman προσφέρει μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση Επιπέδου 2 σε διαδρομές που μοιάζουν με αυτοκινητόδρομο, παρέχοντας επιπλέον άνεση.

Ανόθευτη σχεδίαση εσωτερικού με στοιχεία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Οι καθαρές επιφάνειες στο εσωτερικό των νέων μοντέλων MINI John Cooper Works κοσμούνται με χαρακτηριστικές, αποκλειστικές λεπτομέρειες σε κόκκινο και μαύρο χρώμα. Το μαύρο σπορ τιμόνι JCW, το οποίο διαθέτει κόκκινες διακοσμητικές ραφές και κάθετη ακτίνα από μαύρο και κόκκινο ύφασμα, προσφέρει εξαιρετική αίσθηση στα χέρια του οδηγού. Τα σπορ καθίσματα JCW παρέχουν κορυφαία στήριξη στη σπορ οδήγηση. Ο συνδυασμός της μαύρης δερματίνης με το πολύχρωμο πλεκτό υλικό στην περιοχή των ώμων και οι κόκκινες διακοσμητικές ραφές αναδεικνύουν το χρωματικό μοτίβο της πλεκτής επιφάνειας του ταμπλό. Σε όλα τα μοντέλα MINI John Cooper Works, ο κρυστάλλινος ήχος του αποκλειστικού ηχοσυστήματος Harman Kardon αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία, ως στάνταρ χαρακτηριστικό.

Προηγμένη τεχνολογία για μέγιστη διασκεδαστική οδήγηση και άνεση

Η ειδική για το JCW λειτουργία go-kart διευρύνει τις επιλογές των MINI Experience Modes στα οχήματα της νέας οικογένειας MINI John Cooper Works, ως ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει τη σπορ αίσθηση. Το τιμόνι διαθέτει μια ρύθμιση που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αμεσότητα, ενώ το πεντάλ του γκαζιού ανταποκρίνεται ταχύτερα στις εντολές του οδηγού, ενισχύοντας την έννοια της διασκεδαστικής οδήγησης. Κατ’ αντιστοιχία, η οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση του οχήματος, όπως η ροπή, η ισχύς και η τρέχουσα δύναμη G.

Για όλα τα μοντέλα MINI John Cooper Works, το Digital Key Plus παρέχει ένα πρακτικό ψηφιακό κλειδί μέσω του smartphone. Αυτό επιτρέπει το άνετο ξεκλείδωμα ή κλείδωμα του οχήματος χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το smartphone. Για το MINI John Cooper Works Electric καθώς και για το MINI John Cooper Works Aceman, η λειτουργία Remote Parking διευκολύνει τους ελιγμούς στάθμευσης του αυτοκινήτου μέσω του smartphone.

Μακρά αγωνιστική παράδοση με θρυλικές επιτυχίες

Η ιστορία του MINI John Cooper Works χρονολογείται από το 1961. Ο John Cooper αναγνώρισε τις αγωνιστικές δυνατότητες του κλασικού Mini πολύ πριν από οποιονδήποτε άλλον. Με την εγκατάσταση ενός ισχυρότερου κινητήρα, νέων φρένων και ενός πιο άμεσου συστήματος διεύθυνσης, μεταμόρφωσε το μικρό και ταπεινό αυτό μοντέλο σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που έκανε τους γίγαντες της σκηνής των αγώνων ράλι να τρέμουν τη δεκαετία του 1960.

Οι τρεις νίκες στη γενική κατάταξη στο εμβληματικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο το 1964, το 1965 και το 1967 αποτελούν μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές της αγωνιστικής ιστορίας του κλασικού Mini. Η σύγχρονη γενιά μεταφέρει τώρα στο μέλλον αυτή την επιτυχημένη κληρονομιά, με πιο πρόσφατο επίτευγμα την εντυπωσιακή νίκη που πέτυχε στην κατηγορία του ένα πρωτότυπο που βασίζεται στο νέο MINI John Cooper Works στον θρυλικό 24ωρο αγώνα στο Nürburgring. Ανεξαρτήτως μοντέλου, όλα τα οχήματα υψηλών επιδόσεων της νέας οικογένειας MINI John Cooper Works μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: τον ενθουσιασμό για κορυφαίες επιδόσεις.