Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου: Γονάτισε στον Μύτικα και άκουσε το «ναι», δείτε βίντεο

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής ανάβασης και ενώ οι δυο τους απολάμβαναν τη θέα από την κορυφή του βουνού, ο άνδρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του.
Σε μια στιγμή που εκείνη δεν περίμενε το παραμικρό, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του.
Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη από την κίνηση, απάντησε με το πολυπόθητο «ναι». Στη συνέχεια αγκάλιασε τον σύντροφό της, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
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Πηγή: parapolitika.gr