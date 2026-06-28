GP Αυστρίας: Τα κόκκινα φώτα σβήνουν, ανάβει... πράσινο για να πάτε ταμείο

Στο Red Bull Ring οι προσπεράσεις είναι εφικτές και οι στρατηγικές μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Οι τρεις δυνατές ζώνες φρεναρίσματος, η μικρή διάρκεια του γύρου και η έντονη καταπόνηση των ελαστικών σημαίνουν ότι το race pace θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο από μια καλή επίδοση στις κατατακτήριες.

Γι' αυτό και οι επιλογές που ξεχώρισα δεν βασίζονται μόνο στο grid, αλλά κυρίως στη συνολική εικόνα του τριημέρου.

Μαξ Φερστάπεν μπροστά από Λάντο Νόρις (1.65)

Από τις μονομαχίες οδηγών είναι αυτή που μου αρέσει περισσότερο.

Ο Φερστάπεν δεν ξεκινά από την ιδανική θέση, όμως βρίσκεται μπροστά από τον Νόρις και το Red Bull Ring είναι μία από τις πίστες όπου έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται άψογα τον αγώνα. Η Red Bull δεν ήταν βεβαίως η ταχύτερη στις κατατακτήριες, όμως σε ρυθμό αγώνα δύσκολα αφήνω τον Ολλανδό εκτός συζήτησης.

Λιούις Χάμιλτον στο βάθρο (1.72)

Η Ferrari δείχνει σταθερά ανταγωνιστική και ο Χάμιλτον μοιάζει να έχει βρει πλέον τη χημεία που τόσο καιρό έψαχνε με το μονοθέσιο.

Ξεκινώντας από την πρώτη τριάδα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να μείνει κοντά στους πρωτοπόρους και να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη στρατηγική.

Πιερ Γκασλί νικητής Group 3 (2.50)

Από τις αποδόσεις που ξεχώρισα περισσότερο.

Η Alpine παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη και ο Γκασλί παραμένει οδηγός που σπάνια αφήνει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία όταν το μονοθέσιο λειτουργεί σωστά. Στο συγκεκριμένο γκρουπ (με Λίντμπλαντ, Λόσον, Κολαπίντο) θεωρώ ότι το 2.50 πληρώνει περισσότερο απ' όσο πρέπει.

Γκαμπριέλ Μπορτολέτο νικητής Group 4 (2.00)

Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει να δείχνει ωριμότητα μεγαλύτερη από την εμπειρία του και η Audi έχει παρουσιάσει σταθερή πρόοδο.

Στο συγκεκριμένο γκρουπ (με Χούλκενμπεργκ, Μπέρμαν και Οκόν) δεν βλέπω κάποιον οδηγό να υπερτερεί ξεκάθαρα, γι' αυτό και το 2.00 του Μπορτολέτο μου φαίνεται από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές του κουπονιού.

Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από Κίμι Αντονέλι (2.50)

Ίσως η πιο επιθετική επιλογή του άρθρου.

Ο Αντονέλι εντυπωσίασε όλο το τριήμερο, όμως η Ferrari έχει δείξει πολύ καλό ρυθμό αγώνα και ο Λεκλέρ έχει την εμπειρία να διαχειριστεί μία πίστα όπου η φθορά των ελαστικών και η στρατηγική μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Σε απόδοση 2.50, θεωρώ ότι αξίζει το ρίσκο.

Λιούις Χάμιλτον μπροστά από Σαρλ Λεκλέρ (2.25)

Οι δύο Ferrari αναμένεται να δώσουν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εσωτερικές μάχες του αγώνα.

Ο Χάμιλτον δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη φάση του από τότε που φόρεσε τα κόκκινα και θεωρώ ότι έχει τις προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τον αγώνα μπροστά από τον teammate του.

Το fun bet

Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν να ανέβουν και οι δύο στο βάθρο (7.50)

Δεν είναι επιλογή για δυνατό ποντάρισμα. Είναι η απόδοση που αξίζει μια μικρή... ζαριά.

Αν ο Χάμιλτον επιβεβαιώσει τον ρυθμό της Ferrari και ο Φερστάπεν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παραδοσιακά προσφέρει το Red Bull Ring, το 7.50 αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ' όσο δείχνει με την πρώτη ματιά.

Αν κρατούσα μόνο τρεις επιλογές