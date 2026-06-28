Επίσημη η επιστροφή του Κόλσον στην Μακάμπι

Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ξανά ο Μπόνζι Κόλσον έως το 2028, μετά από μία διετία στην Φενέρμπαχτσε.

Επιστροφή στο Ισραήλ για τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος μετά από μία κατάκτηση της Euroleague με τη Φενέρ και μία ακόμη back to back παρουσία σε Final-4, άφησε την τουρκική ομάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μακάμπι.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ευγνώμων που ξανασμίγω με την οικογένειά μου στη Μακάμπι. Από τη στιγμή που έφυγα, αυτός ο σύλλογος, οι οπαδοί και η πόλη του Τελ Αβίβ είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση και το επαγγελματικό προσωπικό που με εμπιστεύτηκαν και που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω να εργάζομαι και να δημιουργώ περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο 30χρονος άσος, που φέρεται να συμφώνησε για συμβόλαιο 1,5 εκατ. δολαρίων τον χρόνο.

