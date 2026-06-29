Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Πήγε για το «όλε» και έχασε το κινητό στο κενό (vid) 29-06-2026 00:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Καναδάς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια φίλαθλος του Καναδά πήγε να κάνει το καθιερωμένο «όλε» στις εξέδρες του γηπέδου όμως το κινητό της αποφάσισε να μην συνεργαστεί μαζί της. Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Δεν νιώθεις χαρά ακόμα κι όταν κάνεις αυτό που σε ικανοποιεί; Αυτός είναι ο λόγος menshouse.gr Το καλύτερο deal: Η εντυπωσιακή σύζυγος του Γιώργου Θαναηλάκη παραμένει «το κορίτσι του» 18 χρόνια μετά dailymedia.gr Πήγε για το «όλε» και έχασε το κινητό στο κενό (vid) SHARE