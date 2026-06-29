MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πήγε για το «όλε» και έχασε το κινητό στο κενό (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Μια φίλαθλος του Καναδά πήγε να κάνει το καθιερωμένο «όλε» στις εξέδρες του γηπέδου όμως το κινητό της αποφάσισε να μην συνεργαστεί μαζί της.
Πήγε για το «όλε» και έχασε το κινητό στο κενό (vid)