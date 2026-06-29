Όταν φέρνεις Ντε Φράι και Ελουστόντο… σα να βάζεις ένα ποτήρι νερό, τότε κάτι κάνεις καλά

Δύο μεταγραφές που «έκλεισαν» τέλη Ιουνίου, ίσως και να μας δίνουν την απάντηση από τώρα στο ποιοι θα είναι οι καλύτεροι αμυντικοί της Super League για τη σεζόν που έρχεται.

Η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα. Δεν της λείπει τίποτα. Σαφώς, όμως, δεν συγκαταλέγεται στους ιδανικούς προορισμούς για ποδόσφαιρο. Οι παίκτες από το… πάνω ράφι, πάντα θα αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως τη δεύτερη ή και τρίτη επιλογή τους. Κανείς δεν τους κακίζει γι’ αυτό.

Τα λεφτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορούν να τα βρουν κι αλλού. Η φιλοδοξία που τους προσφέρει η Super League, μπορεί να καλυφθεί ευκολότερα σε κάποιο απ’ τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Άρα χρειάζεται αυτό που με μια λέξη λέμε «μαγκιά», για να πειστούν πρωτοκλασάτοι παίκτες και όχι τυχοδιώκτες των συμβολαίων, να έρθουν στα μέρη μας.

Πριν ολοκληρωθεί ο Ιούνιος, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός «έκλεισαν» δύο τεράστια deal σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Για δύο απ’ τα καλύτερα στόπερ που πέρασαν απ’ την Ελλάδα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Παίκτες που αν δεν προκύψουν εκπλήξεις, ήδη θέτουν βασικότατη υποψηφιότητα για τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος που ακολουθεί.

Ο Ελουστόντο ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο, ενώ το Τριφύλλι ολοκληρώνει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του Ντε Φράι. Πέρα από τη δεδομένη και αναγνωρισμένη τεράστια αξία τους, είναι και παίκτες που δεν κυνηγούν την καλύτερη ευκαιρία κάθε τρεις και λίγο. Είχαν βγάλει… ρίζες στις ομάδες τους, παίζοντας στα σπουδαιότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Είναι σαφές πως χρειάστηκαν λεπτοί χειρισμοί και ιδιαίτερος τρόπος για να πειστούν παίκτες που μετρούν ένας 243 ματς στη La Liga και ο άλλος 308 στη Serie A συν 48 στο Champions League.

Σε επίπεδο στελεχών, είναι το καλύτερο μήνυμα για τις δύο ομάδες που περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι με αυτή τη σύνθεση. Μάτος-Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ, Κοτσόλης και Μπαλντίνι σε συμβουλευτικό ρόλο στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα οι συμφωνίες με δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές, «έκλεισαν»… σα να βάζουν ένα ποτήρι νερό. Τόσο εύκολα, σε φαινομενικό επίπεδο τουλάχιστον. Ούτε σίριαλ, ούτε αγωνίες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Μόνο ουσία. Τόσο σε επίπεδο αντιμετώπισης της κίνησης, όσο και σε ποδοσφαιρικό που είναι το σημαντικότερο.

Σε κάθε περίπτωση τέλος Ιουνίου η Super League γνωρίζει πως θα έχει δύο σπουδαίους παίκτες, σημεία αναφοράς ανάμεσα στους στόπερ της λίγκας. Ανεβάζοντας το επίπεδο χωρίς καμία αμφιβολία.