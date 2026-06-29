Μήνυμα... προαναγγελίας από Μοντέρο σε Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Τα λέμε σύντομα αδερφέ, πάμε να γράψουμε ιστορία»

Όλο και περισσότερες είναι οι ενδείξεις πως ο Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν.

Ο Δομινικανός γκαρντ απάντησε σε σχόλιο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ κατά τη διάρκεια live στο Instagram, στέλνοντας μήνυμα που προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των «ερυθρόλευκων».

«See you soon my brother. Let's make history» («Τα λέμε σύντομα, αδερφέ. Πάμε να γράψουμε ιστορία»), ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοντέρο.

Η αλληλεπίδραση των δύο παικτών έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους φίλους του Ολυμπιακού να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική να δουν δύο από τους πιο ποιοτικούς γκαρντ της EuroLeague να συνυπάρχουν στην ίδια περιφέρεια.