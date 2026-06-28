Next stop: Ολλανδία - Τι συναντά ο ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ και τι περιμένει

Στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας μετακομίζει από αύριο (28/6) ο ΠΑΟΚ και το SDNA θα σας μεταφέρει για τις επόμενες δύο εβδομάδες όλα όσα συμβαίνουν στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο.

Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σεζόν, ο ΠΑΟΚ «μετακομίζει» στη χώρα της Τουλίπας και συγκεκριμένα στο προπονητικό κέντρο ΝIVO-Sparta του Ζαλτμπόμελ. Μέχρι τις 12 Ιουλίου θα παραμείνουν εκεί οι Θεσσαλονικείς, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και τα τέσσερα φιλικά πριν τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Οι Θεσσαλονικείς θα συναντήσουν καιρικές συνθήκες... Ολλανδίας, καθώς από αύριο το θερμόμετρο θα κάνει βουτιά δέκα περίπου βαθμών. Το προηγούμενο δεκαήμερο η Γηραιά Ήπειρος βίωσε έναν από τους δυσκολότερους καύσωνες στην ιστορία της, τέσσερις επαρχίες της Ολλανδίας τέθηκαν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ενώ οι υπόλοιπες σε πορτοκαλί. Από τη Δευτέρα όμως (29/6), η χώρα μπαίνει σε μία... κανονικότητα, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς.

Κεντρικό πρόσωπο της προετοιμασίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Αλέσιο Λίσι... Ο Ιταλός τεχνικός έχει αναλάβει επίσημα το τιμόνι του ΠΑΟΚ και αναμένεται να δώσει μία πρώτη εικόνα της δουλειάς του, της φιλοσοφίας του αλλά και των «θέλω» του σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Οι καθημερινές διπλές προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια θα δώσουν στον προπονητή του ΠΑΟΚ την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και συνεργασίες, ώστε η ομάδα να αποκτήσει συνοχή και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ταυτόχρονα με την δουλειά στην Ολλανδία, ο Λίσι δεδομένα θα περιμένει και τις μεταγραφικές κινήσεις ενίσχυσης. Νέο πρόσωπο στην ασπρόμαυρη αποστολή ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια με τον ΠΑΟΚ και αποτελεί την πρώτη κίνηση στο κέντρο της άμυνας.

Από την άλλη, σε καλό δρόμο φαίνεται πως είναι οι επαφές με τον Τάισον με φόντο την ανανέωση της συνεργασίας τους για την επόμενη χρονιά. Εξ αρχής ήταν σαφές πως οι Θεσσαλονικείς επιθυμούσαν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Βραζιλιάνο, δεδομένης της εμπειρίας αλλά και της προσφοράς του πέρσι. Και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή όμως, υπήρχε αντίστοιχη διάθεση να συνεχίσουν από κοινού τη συνεργασία τους.

Η πρόθεση μετουσιώθηκε σε πρόταση προ ημερών με συγκεκριμένο ρόλο για τον Τάισον. Ακολούθησαν ζυμώσεις και μόλις οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, ο Τάισον θα βρεθεί απευθείας στην Ολλανδία ενώ υπάρχουν κι άλλα μεταγραφικά ζητήματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι ανοιχτά, όπως για παράδειγμα του Παντελή Χατζηδιάκου.

Στο μέτωπο των νεαρών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στους Κοσίδη, Κωττά, Μπαταούλα, Ντούνγκα, Σαρρή, Μπάλντε, Μπέρδο, που απαρτίζουν το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στο Ζαλτμπόμελ.

Από την άλλη, το Μεξικό και η Γκάνα προκρίθηκαν στους «32» του Μουντιάλ, με την επιστροφή των Χόρχε Σάντσες και Ράχμαν Μπάμπα να καθυστερεί.. Το Μεξικό του Χόρχε Σάντσες είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του τουρνουά, καθώς έκανε το 3/3 στις νίκες κόντρα σε Τσεχία, Νότια Κορέα και Νότιος Αφρική. Πλέον, οι Μεξικανοί υποδέχονται τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) το Εκουαδόρ, έχοντας και τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Κατόπιν ακολουθεί ένας… Γολγοθάς, καθώς θα περιμένουν κατά σειρά Αγγλία, Βραζιλία και Αργεντινή. Αντίστοιχα, η μεγάλη ισοπαλία της Γκάνας κόντρα στην Αγγλία έδωσε και στην παρέα του Ράχμαν Μπάμπα την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ. Στο πρώτο νοκ άουτ, οι Αφρικανοί θα αντιμετωπίσουν την Κολομβία στον τελευταίο αγώνα του προγράμματος και συγκεκριμένα το Σάββατο 4 Ιουλίου.

Στην περίπτωση του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ, το μονοπάτι φαντάζει αρκετά πιο βατό, καθώς σε σενάριο πρόκρισης στους 16 θα αντιμετωπίσει κάποιον εκ των Ελβετία-Αλγερία. Η επιστροφή των δύο διεθνών του Δικεφάλου, όπως αντιλαμβάνεται κανείς θα καθυστερήσει αρκετά, καθώς απαιτείται και break από την ενεργό δράση για «ανάσες».

Όπως έχουν τα πράγματα λοιπόν, κανείς εκ των δύο δεν θα δώσει το παρών στο βασικό στάδιο της ασπρόμαυρης προετοιμασίας, με την υπόθεση του Μεξικανού βεβαίως να είναι ανοιχτή δεδομένου του ενδιαφέροντος από την Άτλας.

Σε όλα τα παραπάνω αξίζει κανείς να προσθέσει πως ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στις 17 Ιουλίου, κοινώς έξι μέρες πριν από το πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς στις 23 του μήνα.

