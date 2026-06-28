Νότια Αφρική-Καναδάς: Οι ενδεκάδες στο πρώτο νοκ άουτ του Μουντιάλ

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες στο πρώτο νοκ άουτ ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για τη φάση των «32», μεταξύ της Νότιας Αφρικής και του Καναδά.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:



Nότια Αφρική (Oύγκο Μπρόος): Γουίλιαμς - Μοντίμπα, Μποκάζι, Μουντάου, Οκόν - Μοκοένα, Σιτόλε - Απόλις, Μοφοκένγκ- Μασέκο, Μαγκόπα



Αναπληρωματικοί: Τσάινε, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάν, Καμπίνι, Σιμπίσι, Μακάνια, Κρος, Εμπατά, Άνταμς, Μορέμι, Φόστερ, Ράινερς, Σιμπιλιμπίλι

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Kριπό - Τζόνστον, Κορνίλιους, Μπομπίτο, Λαριέα - Εουστάκιο, Μιγιάρ, Σαλιμπά- Ουλουβασεβί, Μπιουκάναν, Ντέιβιντ



Στον πάγκο: Στ. Κλερ, Γκούντμαν, Τζόουνς, Ντε Φουζερόλ, Ντέιβις, Σιγκούρ, Σουανιέρ, Σάφελμπεργκ, Οσόριο, Λάριν, Αχμέντ, Π. Ντέιβιντ, Νέλσον

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