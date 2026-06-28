Σοκ στη Φθιώτιδα: 65χρονος ασέλγησε σε βάρος 12χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα η σύλληψη ενός 65χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου ανήλικου στην περιοχή της Λοκρίδας.

Ο άνδρας συνελήφθη με ένταλμα του Ανακριτή Λαμίας, καθώς φέρεται να παρέσυρε τον ανήλικο σε ερημική περιοχή, προβαίνοντας σε πράξεις ασέλγειας. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου μήνα, όταν ο 65χρονος πλησίασε τον ανήλικο.

Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι γνωρίζονταν, έπεισε το παιδί να μπει στο αυτοκίνητό του και αντί να το πάει σπίτι, το οδήγησε σε ένα απομονωμένο μέρος όπου και προχώρησε στην ασέλγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το LamiaReport, οι δικαστικές αρχές έχουν στα χέρια τους σοβαρά στοιχεία για τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου. Όπως φαίνεται, ο άνδρας συνήθιζε να γυρίζει γύρω από τους χώρους όπου έπαιζε ο 12χρονος μαζί με άλλους φίλους του.

Το επίμαχο βράδυ, ο 65χρονος πλησίασε τον μικρό και του υποσχέθηκε ότι θα τον επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά του. Ωστόσο, κλείδωσε τις πόρτες του οχήματος και τον μετέφερε σε ερημική τοποθεσία, όπου και εκδήλωσε τις ανάρμοστες προθέσεις του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Παρασκευή 26.06.2026 στον Ανακριτή Λαμίας για να ξεκινήσει η επίσημη δικαστική διαδικασία.

Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με αποτέλεσμα να αναμένεται να απολογηθεί επίσημα για τις πράξεις του τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Πηγή: newsit.gr