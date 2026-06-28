Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ράστοντερ, υπογράφει την Δευτέρα - Πάει Ολλανδία ο Ντε Φράι

Ο Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται στην Αθήνα και θα υπογράψει αύριο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, ενώ από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πάει απευθείας στην προετοιμασία ο Ντε Φρέι.

Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές, με τους Έλμιν Ράστοντερ Στέφαν Ντε Φράι να θεωρούνται παίκτες της ομάδας, αφού υπάρχει πλήρης συμφωνία σε όλους τους τομείς.

Ο Βορειομακεδόνας φορ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και το πρωί της Δευτέρας θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι το απόγευμα θα έχει υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με το «Τριφύλλι», ενώ την Τρίτη θα μεταβεί στο Άπελντορν μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Όσον αφορά τον Στέφαν Ντε Φράι, το πρωί της Δευτέρας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στην συνέχεια θα πάει και αυτός στο Άπελντορν, για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της νέας του ομάδας.