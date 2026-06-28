Τι κάνουν Ντιναμό Κιέβου και Ουν. Κλουζ ενόψει ΠΑΟΚ

Σε... mood προετοιμασίας βρίσκονται (και) οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, με τις Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ να δίνουν φιλικά στην Αυστρία.

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Στην ορεινή Αυστρία διεξάγουν την προετοιμασία τους οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, καθώς Ντιναμό Κιέβου Ουν. Κλουζ, μετρούν αντίστροφα για τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος φετινός αντίπαλος του Δικεφάλου, με τον αγώνα στην Πολωνία να διεξάγεται στις 9 Ιουλίου και τη ρεβάνς στη Ρουμανία μία εβδομάδα αργότερα (16/7).

Η Ντιναμό Κιέβου, με τον Τόμας Κεντζιόρα στη σύνθεσή της, αλλά πιθανότατα χωρίς τον Πονομαρένκο στη σύνθεσή της καθώς πολλές ευρωπαϊκές ομάδες φέρεται να ενδιαφέρονται για το νέο ταλέντο των Ουκρανών. Μέρα φιλικού ήταν η σημερινή (28/6) για τους Ουκρανούς κόντρα στη νεοφώτιστη στην Πολωνία Βιετσζίστα Κρακοβίας, επικρατώντας με 4-2. Στα δύο πρώτα «τεστ» επί αυστριακού εδάφους, η Ντιναμό μέτρησε μία νίκη (2-0 τη Ζίλινα) και μία ισοπαλία (1-1 με τη Σλάβια Πράγας). Το... μενού των φιλικών θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες κόντρα στη Ραπίντ Βουκουρεστίου (2/7) και μία μέρα αργότερα με την Λίντσερ.

Από την άλλη πλευρά, οι φιλόδοξοι Ρουμάνοι βρίσκονται με τη σειρά τους στην Αυστρία και χθες (27/6) έκαναν... πρεμιέρα στα φιλικά παιχνίδια. Αντίπαλος ήταν η ουγγρική Ουΐπεστ με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται δίχως τέρματα (0-0). Δύο ακόμα φιλικά προσεχώς για την ομάδα του Κλουζ, απέναντι σε Βοϊβοντίνα (2/7) και στις 3 Ιουλίου κόντρα στην Νηιρεγκιάζα από την Ουγγαρία. Από τα αξιοσημείωτα πως ανάμεσα στα παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου έχει οριστεί το Σούπερ Καπ της Ρουμανίας (12/7) με αντίπαλο την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα.

Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου τον νικητή του εν λόγω ζευγαριού, ενώ μία εβδομάδα αργότερα (30/7) θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας για τον 2ο προκριματικό του Europa League.

