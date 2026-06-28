Ο Μπεντίλ βγάζει ελληνικό διαβατήριο!

Ο Μπεν Μπέντιλ σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως έχει κάνει τα χαρτιά του για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο!

Σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV, όντας παρών στο Stoiximan AegeanBall Festival αποκάλυψε πως έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο.

Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με το Περιστέρι (2018-19) και, ακολούθως έπαιξε στον Παναθηναϊκό (2019-21).

Το τελευταίο διάστημα αγωνίζεται στην Ταϊβάν, ενώ νωρίτερα έπαιξε σε Χάποελ Τελ Αβίβ, Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Ο Μπεντίλ παραδέχτηκε πως έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, έχοντας παντρευτεί Ελληνίδα.