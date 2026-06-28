Ο Μπεντίλ βγάζει ελληνικό διαβατήριο!

Σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV, όντας παρών στο Stoiximan AegeanBall Festival αποκάλυψε πως έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο.
Ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με το Περιστέρι (2018-19) και, ακολούθως έπαιξε στον Παναθηναϊκό (2019-21).
Το τελευταίο διάστημα αγωνίζεται στην Ταϊβάν, ενώ νωρίτερα έπαιξε σε Χάποελ Τελ Αβίβ, Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Ο Μπεντίλ παραδέχτηκε πως έχει κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, έχοντας παντρευτεί Ελληνίδα.