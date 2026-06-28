Τίμησαν τη μνήμη του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς στη Σύρο (vid)

Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς έφυγε από τη ζωή. Η μνήμη του τιμήθηκε στο Aegean Ball Festival 2026.

Ακόμα μία συναισθηματική στιγμή στη Σύρο, καθώς μετά τα όσα διαδραματίστηκαν για την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου, δε θα μπορούσε να ξεχαστεί και ο τεράστιος Μπόμπαν Γιάνκοβιτς.

Ο Σέρβος άσος του Πανιωνίου «έσβησε» στις 28 Ιουνίου 2006, και άπαντες τίμησαν τη μνήμη του στη Σύρο με την αναφορά του ονόματός του και το παρατεταμένο χειροκρότημα.

Μάλιστα, ο γιος του, Βλάντο Γιάνκοβιτς, παρέλαβε μια τιμητική πλακέτα από τον Γιώργο Πρίντεζη, με τη συγκίνηση να κάνει και πάλι την εμφάνισή της στο τουρνουά.