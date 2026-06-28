Δεν δέχεται δανεισμό με οψιόν αγοράς η Λέστερ για Κρίστιανσεν, στρέφεται αλλού ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει με τον Δανό παίκτη, όμως δέχονται, λόγω του ιστορικού του, να τον αποκτήσουν μόνο με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Η Λέστερ συζητά μόνο απευθείας πώληση στα 6 εκατ. ευρώ και το «Τριφύλλι» πάει σε άλλη επιλογή.

Το «Τριφύλλι» θέλει να προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση αριστερού μπακ και σε πρώτο πλάνο βρισκόταν εξαρχής η περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA.

Η συγκεκριμένη υπόθεση όμως μοιάζει πλέον να υποχωρεί, αφού η Λέστερ είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει μόνο με πώληση στα 6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος Κοτσόλης προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του συλλόγου και δεν συζητάει καν το ενδεχόμενο απευθείας αγοράς. Οι «πράσινοι» θέλουν να είναι εξασφαλισμένοι στο ενδεχόμενο τραυματισμών του ποδοσφαιριστή και έτσι προτίθενται να τον αποκτήσουν μόνο ως δανεικό, με οψιόν αγοράς.

Το θέμα δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά όσο οι «Αλεπούδες» παραμένουν ανένδοτες στην πώληση ο Παναθηναϊκός εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, μιας και με αυτή την φόρμουλα δεν πρόκειται να κάνει κίνηση για τον Δανό.