Νέος πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Όρεν Χασόν

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως ο Όρεν Χασόν θα είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου.

Ο 55χρονος παράγοντας είχε εκλεχθεί πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ το 2019, ενώ στην ανακοίνωσή της η Χάποελ σημειώνει πως είναι οπαδός της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη της, Οφέρ Γιανάι, να τον καλωσορίζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο σύλλογος της Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει τον διορισμό του Όρεν Χάσον ως προέδρο του συλλόγου.

Ο Χάσον, οπαδός της Χάποελ Τελ Αβίβ, φέρνει μαζί του πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία από όλα αυτά τα χρόνια σε μια σειρά από ανώτερες θέσεις στον κόσμο του αθλητισμού και των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε πρόεδρος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρόεδρος της Διοίκησης Ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων, διευθύνων σύμβουλος της Διοίκησης Ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων, καθώς και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Japan Auto, του εισαγωγέα της Subaru στο Ισραήλ, και προηγουμένως κατείχε αρκετές άλλες ανώτερες θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εκτεταμένη εμπειρία του, οι διοικητικές του ικανότητες, η βαθιά γνώση του ισραηλινού αθλητισμού και η αγάπη του για την ομάδα θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύλλογο και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω προώθηση του σε όλες τις πτυχές - επαγγελματικές, διοικητικές και επιχειρηματικές.

Ευχόμαστε στον Όρεν Χάσον καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει τον σύλλογο σε συνεχή ανάπτυξη και επιτεύγματα. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επιτυχία της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Όφερ Γιανάι, εκ μέρους των ιδιοκτητών της ομάδας ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που προσθέτουμε τον Όρεν Χάσον στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ και είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές του να βοηθήσει τον σύλλογο. Ο Όρεν φέρνει μαζί του χρόνια εμπειρίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί με την επαγγελματική ομάδα θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν σταθερό, δυνατό και φιλόδοξο σύλλογο, με επιτυχία».