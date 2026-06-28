Τα συλλυπητήρια του Ατρόμητου στον Τρέχο: «Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας»

Ο Λούκας Τρέχο, που πλέον αγωνίζεται στην Γκουάιρα και είχε περάσει στο παρελθόν από τον Ατρόμητο, βιώνει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, έχοντας χάσει ολόκληρη την οικογένειά του στον φονικό σεισμό των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, με τους Περιστεριώτες να στέκονται στο πλευρό του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η ΠΑΕ



«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία που βιώνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Λούκας Τρέχο, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του συζύγου και των δύο παιδιών τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.



Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ολόκληρη η οικογένεια του Ατρόμητου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια.



Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Λούκας Τρέχο και στους οικείους του, ώστε να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή την αδιανόητη απώλεια.



Ας είναι αιώνια η μνήμη τους».