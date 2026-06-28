Μετά τους Σφαιρόπουλο - Αταμάν και ο Ιτούδης βασικός υποψήφιος για τη Ρεάλ, γράφουν οι Ισπανοί

Η ονοματολογία για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης καλά... κρατεί.

Μετά τα σημερινά πρωινά δημοσιεύματα της Marca για υποψήφιους αντικαταστάτες του Σέρτζιο Σκαριόλο τον πάγκο της Ρεάλ, τους Γιάννη Σφαιρόπουλο και Εργκίν Αταμάν, τώρα έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα ελληνικό όνομα.

Συγκεκριμένα, η Mundo Deportivo φέρνει στο προσκήνιο τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο «ο Ιτούδης είναι ο εκλεκτός της Ρεάλ και αποτελεί τον μεγάλο πόθο των Μαδριλένων, με τις δύο πλευρές να έχουν πραγματοποιήσει μάλιστα τις πρώτες διερευνητικές επαφές».

Η κοινή γραμμή πάντως που ακολουθούν τα ισπανικά ΜΜΕ αφορούν το μέλλον του Σκαριόλο, ο οποίος απ' ότι φαίνεται δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, ενώ ως αντικαταστάτης του έχει ακουστεί και ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ήταν σε αυτή τη θέση στο πρόσφατο παρελθόν.