Η αινιγματική ανάρτηση του Απόστολου Τσιτσιπά

Μια ανάρτηση του Απόστολου Τσιτσιπά στο Facebook ίσως και να σχετίζεται με την απόφαση του Στέφανου να χωρίσουν επαγγελματικά οι δρόμοι τους.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας και πρώην προπονητής του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έγραψε:

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα.

Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος.

Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει.

Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη.

Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη».

Ο Στέφανος, θυμίζουμε, ανακοίνωσε σήμερα ότι σταμάτησε η επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του.