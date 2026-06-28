Μετακομίζει στον Ολυμπιακό ο νεαρός τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τσομπανίδης

Ο νεαρός τερματοφύλακας, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, υπέγραψε στον Ολυμπιακό και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αποχωρώντας από τον Πανσερραϊκό.

Ο νεαρός τερματοφύλακας αγωνίζεται από το 2022 στον Πανσερραϊκό, δεν πήρε χρόνο στην πρώτη του σεζόν, αλλά στη συνέχεια κατέγραψε 11 συμμετοχές σε επίπεδο Super League, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία.

Στη συνέχεια, κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων, ενώ έπαιξε τρία παιχνίδια σε διεθνές επίπεδο και αρκετές ομάδες της χώρας έδειξαν ενδιαφέρον για την περίπτωση.

Τελικά αναμένεται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τον ανταγωνισμό και να αποσπάσει την θετική απάντηση του.

Αρχικά προορίζεται για την δεύτερη ομάδα του συλλόγου και το πρωτάθλημα της Super League 2.