Στον Βόλο το Τρόπαιο της ΑΕΚ - Αποθέωση από τον κόσμο! (vid)

Συγκεκριμένα ο κόσμος της Ένωσης δίνει δυναμικό παρών στο Άγαλμα Ελευθερίας στην Παραλία της πόλης. Το κλίμα στην εκδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως μπορείτε να δείτε είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική.
Το παρών δίνουν μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ με σκοπό να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτογραφηθούν μαζί της.
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.
ΤΡΙΤΗ 30/6
ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.
ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.