Στον Βόλο το Τρόπαιο της ΑΕΚ - Αποθέωση από τον κόσμο! (vid)

Ένας μικρός χαμός επικρατεί στον Βόλο για την εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο κόσμος της Ένωσης δίνει δυναμικό παρών στο Άγαλμα Ελευθερίας στην Παραλία της πόλης. Το κλίμα στην εκδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως μπορείτε να δείτε είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική.

Το παρών δίνουν μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ με σκοπό να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτογραφηθούν μαζί της.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.

ΤΡΙΤΗ 30/6

ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.