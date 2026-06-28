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Στον Βόλο το Τρόπαιο της ΑΕΚ - Αποθέωση από τον κόσμο! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ένας μικρός χαμός επικρατεί στον Βόλο για την εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο κόσμος της Ένωσης δίνει δυναμικό παρών στο Άγαλμα Ελευθερίας στην Παραλία της πόλης.  Το κλίμα στην εκδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως μπορείτε να δείτε είναι πανηγυρικό και η ατμόσφαιρα... εκρηκτική. 

Το παρών δίνουν μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ με σκοπό να δουν από κοντά την Κούπα και να φωτογραφηθούν μαζί της.  

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6
ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου. 
ΤΡΙΤΗ 30/6
ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι. 
ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.

Στον Βόλο το Τρόπαιο της ΑΕΚ - Αποθέωση από τον κόσμο! (vid)