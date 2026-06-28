Άρης Betsson: «Καυτή» εβδομάδα με ανακοινώσεις παικτών και διαρκείας

«Καυτή» αναμένεται η εβδομάδα που ξεκινάει για τον Άρη Betsson. Έρχονται (τουλάχιστον) δύο ανακοινώσεις παικτών, ενώ ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας.

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις απομένουν για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά και την επίσημη αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια εδώ και καιρό, με την ΚΑΕ Άρης να μεταθέτει την ανακοίνωση για τις αρχές της νέας εβδομάδας, προκειμένου να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσημη παρουσίασή του.

Έτσι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο παραμένει σε... γνώριμα λημέρια, αφού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον Άρη στο δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έχοντας κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3 κοψίματα ανά αγώνα στην GBL.

Όπως συνέβη με τις περιπτώσεις των Ι Τζέι Λιντέλ και Κεμ Μπιρτς, ο Έλληνας διεθνής σέντερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (2+1). Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα ο Άρης θα ανακοινώσει έναν ακόμα «κλεισμένο» παίκτη και αυτό θα είναι είτε του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, είτε του Ματ Μόργκαν.

Η ενίσχυση του ελληνικού κορμού όμως δεν σταματά εδώ για τους Θεσσαλονικείς. Ο Κώστας ίσως να μην είναι ο μόνος της οικογένειας στο ρόστερ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί την απόκτηση και του Θανάση Αντετοκούνμπο, ποντάροντας τόσο στην αγωνιστική του προσφορά όσο και στην προσωπικότητά του στα αποδυτήρια.

Ο Θανάσης καλείται να αποφασίσει αν θα προσπαθήσει να προσπαθήσει για ακόμα μία χρονιά στο ΝΒΑ ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, εκεί όπου ο Άρης αποτελεί το πρώτο φαβορί για να τον κάνει δικό του. Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, περιμένοντας να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για να κάνουν την κίνησή τους και να προσθέσουν ακόμη περισσότερη ποιότητα και εμπειρία στην περιφέρειά τους.

Τέλος, σημαντική είναι αυτή η εβδομάδα όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Μέχρι και την Τρίτη οι φετινοί κάτοχοι των διαρκείας μπορούν να αλλάξουν θέσεις για τη νέα σεζόν. Από την Τετάρτη όμως (1/7) και από τις 11:00 το πρωί θα ανοίξουν οι εναπομείνασες θέσεις για όλους τους φιλάθλους. Το μάξιμουμ των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν θα είναι τα 4.000 (1.000 περισσότερα από πέρσι), αριθμός που αναμένεται να εξαντληθεί άμεσα.