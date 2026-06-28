ΠΑΟΚ: Ο Καλάθης στο Μαϊάμι για το Μουντιάλ (pic)

Στιγμές χαλάρωσης για τον Νικ Καλάθη, ο οποίος βρέθηκε στο Μαϊάμι για το Μουντιάλ.

Ο ομογενής γκαρντ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις ΗΠΑ και στο Μαϊάμι, εκμεταλλευόμενος την περίοδο των καλοκαιρινών του διακοπών και χαλαρώνοντας προτού ξεκινήσει τη νέα σελίδα στην καριέρα του, που θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Ο Καλάθης παρακολούθησε από κοντά την τελική φάση του Μουντιάλ και συγκεκριμένα την αναμέτρηση ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).

Ο Καλάθης ανέβασε σε story στο Instagram, φωτογραφία όπου ήταν μέσα στο γήπεδο, στο Μαϊάμι και παρακολούθησε δια ζώσης αυτή την αναμέτρηση, στο φινάλε της φάσης των ομίλων.