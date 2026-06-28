ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ιστορική σεζόν, οι πρώτοι πρωταθλητές σε Παίδες, Εφήβους και Άνδρες μετά τον Άρη»

H ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για μια σεζόν γεμάτη τίτλους στα μπασκετικά της τμήματα.

Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τη Euroleague και το πρωτάθλημα, ενώ όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους, πως είναι η πρώτη πρωταθλήτρια ομάδα σε επίπεδο Παίδων, Εφήβων και Ανδρών μετά τον Άρη, χαρακτηρίζοντας τη φετινή σεζόν ιστορική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δημοσίευσή της:

«Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της! Ο Ολυμπιακός μας έγινε η πρώτη ομάδα που στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας την ίδια σεζόν σε επίπεδο Παίδων, Εφήβων και Ανδρών μετά τον Άρη (1978-79 & 1988-89) και η πρώτη ελληνική ομάδα που συνδύασε τους τρεις τίτλους με την κατάκτηση της EuroLeague!».