Πανσερραϊκός: Ξεκινά η διάθεση των διαρκείας για τη νέα σεζόν - Όλες οι τιμές και οι εκπτώσεις

Με κεντρικό σύνθημα «Μία σεζόν, μία αποστολή!», η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League 2.

Η διάθεση θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου και τα διαρκείας καλύπτουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια της ομάδας.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα των Σερρών τονίζει ότι η φετινή σεζόν αντιμετωπίζεται ως «παρένθεση» και βασικός στόχος είναι η άμεση επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, με τον κόσμο να καλείται να αποτελέσει τον «12ο παίκτη» στη νέα προσπάθεια.

Ακόμη, η ΠΑΕ προσφέρει μειωμένες τιμές και ειδικά πακέτα για διάφορες κατηγορίες φιλάθλων, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, στρατιωτικοί αλλά και οικογένειες με παιδιά, επιδιώκοντας να διευκολύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις εξέδρες.

Τιμές εισιτηρίων διαρκείας

Οι βασικές τιμές έχουν ως εξής:

Θύρες 2-4: 150€

Θύρα 3: 250€

Θύρες 5-5Α: 100€

Θύρα 6 (Premium): 400€

Εκπτώσεις και ειδικές κατηγορίες

Για τους περσινούς κατόχους διαρκείας προβλέπεται έκπτωση 20% στην περίοδο ανανέωσης, ενώ για ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, ανέργους, πολύτεκνους) η έκπτωση φτάνει το 30%.

Αντίστοιχα, φοιτητές, νέοι και στρατιωτικοί δικαιούνται έκπτωση 10%, ενώ υπάρχουν πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και μέλη ακαδημιών του συλλόγου.

Περίοδος διάθεσης

Ανανεώσεις: 30 Ιουνίου – 19 Ιουλίου

Ελεύθερη διάθεση θέσεων: από 20 Ιουλίου

Τρόποι αγοράς

Η αγορά γίνεται μέσω της πλατφόρμας More.com, από τα γραφεία της ΠΑΕ στο Panserraikos Store, αλλά και online μέσω των επίσημων καναλιών του συλλόγου.

Τέλος, τονίζεται ότι από τη νέα σεζόν η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, η οποία απαιτείται για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ευελπιστεί η νέα χρονιά να σηματοδοτήσει την επιστροφή της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία, με τη στήριξη των φιλάθλων της να θεωρείται καθοριστική.