Μουντιάλ: Στα μισά παιχνίδια των ομίλων σημειώθηκε γκολ μετά το 80ό λεπτό

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ 2026, προέκυψε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στατιστικό που αναδεικνύει πόσο δραματικά εξελίχθηκαν αρκετές αναμετρήσεις.

Συνολικά έγιναν 72 αγώνες και στους 36 από αυτούς, δηλαδή στο 50%, σημειώθηκε τουλάχιστον ένα γκολ από το 80ό λεπτό και μετά. Η πρώτη αγωνιστική είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα, καθώς σε 14 από τα 24 παιχνίδια βρέθηκε δίχτυα στα τελευταία λεπτά, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική το αντίστοιχο νούμερο ήταν 11 αγώνες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο συνολικός αριθμός των τερμάτων που σημειώθηκαν μετά το 80ό λεπτό. Με βάση τα στοιχεία των αναμετρήσεων, καταγράφηκαν 46 γκολ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα παιχνίδια παρέμειναν ανοιχτά και κρίθηκαν σε πολλές περιπτώσεις στα τελευταία λεπτά.

Ξεχωριστές περιπτώσεις αποτέλεσαν η νίκη της Γαλλίας με 3-1 επί της Σενεγάλης, όπου τα τρία από τα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν μετά το 80', αλλά και το Ελβετία – Βοσνία 4-1, στο οποίο και τα τέσσερα τέρματα ήρθαν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας.

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