Τσέλσι: Στο στόχαστρο ο Μαξένς Λακρουά

Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά είναι η Τσέλσι, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, με τους Λονδρέζους να έχουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την Κρίσταλ Πάλας.

Η ομάδα του Λονδίνου επιδιώκει να ενισχυθεί σημαντικά στο μεταγραφικό παζάρι, ώστε να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν και να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ο 26χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με την Τσέλσι να τον έχει ξεχωρίσει ως προτεραιότητα για το κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι «Μπλε» φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν αναμένεται να κλείσει άμεσα, καθώς ο παίκτης βρίσκεται αυτή την περίοδο με την εθνική Γαλλίας, λόγω των υποχρεώσεών του στο διεθνές τουρνουά, με τη μεταγραφή να δρομολογείται μετά την ολοκλήρωσή του.