Μεξικό: Τρελό σκηνικό ενόψει Εκουαδόρ - “Πάγωμα” δουλειάς και τηλεργασία λόγω Μουντιάλ

Σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πυρετό είναι το Μεξικό, μετά την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλό του στο Μουντιάλ 2026 και το ραντεβού με το Εκουαδόρ στη φάση των «32».

Η εθνική ομάδα της χώρας έκανε το 3/3 στον όμιλο απέναντι σε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, προκαλώντας ντελίριο, με περισσότερους από 800.000 φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού.

Η τεράστια απήχηση του αγώνα με το Εκουαδόρ οδήγησε μάλιστα την κυβέρνηση σε ένα ασυνήθιστο μέτρο: την εφαρμογή τηλεργασίας για την Τρίτη 30 Ιουνίου σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να διευκολυνθεί η λειτουργία της πόλης ενόψει του αγώνα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και αναστολή μαθημάτων σε σχολεία της πρωτεύουσας, με τις αρχές να επιδιώκουν καλύτερη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και της δημόσιας ασφάλειας.

Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό για τον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς τις εταιρείες να επιτρέψουν ευέλικτη εργασία ή τηλεργασία, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση.

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