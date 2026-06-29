Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα

Ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για την καταγραφή των τραυμάτων.

Στη σύλληψη αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου εντός Αστυνομικού Τμήματος της Αττικής. Για την υπόθεση διατάχθηκαν τόσο ποινική όσο και πειθαρχική διερεύνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο αξιωματικός, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα επόπτη, φέρεται να επιτέθηκε σε κρατούμενο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Τον κατήγγειλαν συνάδελφοί του

Αστυνομικοί που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες.

Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της.

Με την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ευθύνες.