Προφορική συμφωνία της Παρί Σεν Ζερμέν με Ντιομαντέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και είναι ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο νεαρός Ιβοριανός εξτρέμ έχει δώσει τη θετική του απάντηση στους πρωταθλητές Γαλλίας, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Οι προσωπικοί όροι του ποδοσφαιριστή έχουν συμφωνηθεί, καθώς ο ίδιος επιθυμεί ξεκάθαρα να συνεχίσει την καριέρα του στο Παρίσι, βλέποντας στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε την ιδανική προοπτική για την εξέλιξή του.

Το επόμενο βήμα αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο Ντιομαντέ, με τις επαφές να ξεκινούν άμεσα, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.