Stoiximan AegeanBall Festival: Η Σύρος γιόρτασε ξανά το μπάσκετ (pics & vids)

Το Stoiximan AegeanBall Festival στην Σύρο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με όλο το νησί να γιορτάζει για ακόμη μία χρονιά το μπάσκετ.

Το Stoiximan AegeanBall Festival έχει γίνει μία καλοκαιρινή παράδοση πλέον στην Σύρο και φυσικά η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το νησί γιόρτασε ξανά το μπάσκετ, με τον κόσμο να δίνει το «παρών» και να δημιουργεί από νωρίς μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα το Σάββατο (27/6).

Οι αθλητές και όσοι συμμετείχαν βγήκαν στο παρκέ μέσα σε αποθέωση, με θρύλους όπως οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Αναστασία Κωστάκη και φυσικά ο Γιώργος Πρίντεζης να αποθεώνονται από τους φιλάθλους.

Οι αγώνες VIP 4on4 προσέφεραν στον κόσμο θέαμα και εντυπωσιακές φάσεις, με παλαίμαχους να θυμούνται τις μεγάλες στιγμές τους και ανθρώπους εκτός του μπάσκετ να δοκιμάζουν... την τύχη τους στο άθλημα. Κάποια στιγμή ο Μπουρούσης έπιασε... φωτιά και ευστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα, ενώ σε τρίποντο με ταμπλό ευστόχησε η Έλενα Μποσγανά. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Αλβέρτη.

Μάλιστα, η πιο όμορφη στιγμή έγινε μετά τον τελικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπουρούσης έδωσε το βραβείο του MVP στην Αναστασία Κωστάκη, μετά την πολύ καλή της εμφάνιση στο ματς.

Όσον αφορά τους διαγωνισμούς, η Αναστασία Κωστάκη ήταν η νικήτρια του Shoot All Around, με την Ιωάννα Κριμίλη να εντυπωσιάζει στα τρίποντα και να κερδίζει τον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Νικητής στο Hangman ήταν ο Χαράλαμπος Κωστούλας και στο Knock Out «έλαμψε» ο Δημήτρης Μαυροειδής. Στο Shooting Stars πρώτος αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Βέβαια, το highlight της βραδιάς άνηκε στον Μπρεντ Πέτγουεϊ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πήρε το μικρόφωνο, αποθέωσε τους θρύλος που ήταν εκεί και μετά… μετέτρεψε το παρκέ σε μπουζούκια και άρχισε να τραγουδάει! Φυσικά, το «Φωτιά με Φωτιά» ήταν και το τραγούδι που ακουγόταν όταν εκτελούσε τρίποντα. Μάλιστα, στον διαγωνισμό Long Shoot ευστόχησε από το κέντρο, όπως και άλλοι, αλλά αναδείχθηκε δικαιωματικά νικητής καθώς χάρισε ένα… ολόκληρο σόου.

Την Κυριακή η κατάσταση δεν άλλαξε, με τον κόσμο να βρίσκεται ξανά στο event από νωρίς και να δίνει τον παλμό. Οι παίκτες αποθεώθηκαν, με τους Διαμαντίδη, Πρίντεζη, Ράιτ και Ταϊρί να έχουν ένα θερμό καλωσόρισμα από το κοινό.

Στην συνέχεια, δεν γινόταν ο Γιώργος Πρίντεζης να μην αναφερθεί στον άδικο χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου, σε μία στιγμή που ράγισε καρδιές. Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ... έκλεψε αργότερα ξανά τα βλέμματα και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του σαν τραγουδιστής, ενώ προσπάθησε να πείσει και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, χωρίς επιτυχία.

Μετά το τελευταίο αγώνα -ο οποίος τελικά ήταν διπλός- έγινε ένα όμορφο σόου με drones, με την βραδιά να ολοκληρώνεται με υπέροχο τρόπο.