Τεντόγλου: «Πιστεύω πως θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό»

Με τη νίκη έφυγε από το Piraeus Street Long Jump 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τη νέα εντυπωσιακή εμφάνισή του, που συνοδεύτηκε από άλμα στα 8,39.

Ο δις Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάνοντας την καλύτερη επίδοσή του σε αγώνα street και αφήνοντας πολλές υποσχέσεις ενόψει του μεγάλου στόχου της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον Αύγουστο.

«Είναι η καλύτερη επίδοσή μου σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο, αλλά όλα καλά. Έκανα κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση, αυτό δεν μου άρεσε», δήλωσε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας άλτης.

Αναφερόμενος στο υψηλό επίπεδο του αγώνα, ο Τεντόγλου στάθηκε στον ανταγωνισμό και στην ποιότητα των συμμετοχών: «Ήταν απίστευτος αγώνας, πηδήξαμε τόσα άτομα πάνω από τα 8 μέτρα. Ελπίζω ο κόσμος να το χάρηκε».

Παρά την εξαιρετική του επίδοση, ο ίδιος δείχνει να σκέφτεται ήδη τη συνέχεια, τονίζοντας πως έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης και εμφανιζόμενος απόλυτα αισιόδοξος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Έχω κι άλλους αγώνες μπροστά μου, πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αντιπάλους του.