Μουντιάλ 2026: «Μάχη» κορυφής για το Χρυσό Παπούτσι - Ο Μέσι οδηγεί την κούρσα

Η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 έδωσε νέα ώθηση στη μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, με τον Λιονέλ Μέσι να διατηρεί το προβάδισμα και τους διώκτες του να παραμένουν σε απόσταση… βολής.

Ο αρχηγός της Αργεντινής βρήκε ξανά δίχτυα στη νίκη με 3-1 επί της Ιορδανίας, φτάνοντας τα έξι γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παράλληλα, ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του στα 19 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ορόσημο.

Στη δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ ακολουθούν με τέσσερα γκολ οι Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Γαλλία, ο Βινίσιους Τζούνιορ της Βραζιλίας, καθώς και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει οδηγήσει τη Νορβηγία στα νοκ άουτ με τις εμφανίσεις του.

Πιο πίσω, με τρία τέρματα, βρίσκονται ο Χάρι Κέιν για την Αγγλία, ο Ματέους Κούνια της Βραζιλίας και ο Ντένις Ουντάβ της Γερμανίας, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για την κορυφή.

Με τη φάση των νοκ άουτ να έχει ξεκινήσει, η μάχη για το Χρυσό Παπούτσι αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι κορυφαίοι επιθετικοί του κόσμου θα συνεχίσουν να διεκδικούν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ 2026.