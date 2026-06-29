ΠΑΣ Γιάννινα: Παρουσίαση τεχνικού τιμ και χορηγού ένδυσης ενόψει της νέας σεζόν

Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς προανήγγειλε ο ΠΑΣ Γιάννινα, με στόχο την παρουσίαση του νέου αγωνιστικού πλάνου της ομάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00, στην αίθουσα Τύπου του Ε.Σ.Ι. «Οι Ζωσιμάδες», από τον Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα και τη Διοικούσα Επιτροπή του ανδρικού ποδοσφαιρικού τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα παρουσιαστούν το νέο τεχνικό επιτελείο, ο team manager Γιώργος Ντάσιος, καθώς και ο νέος χορηγός ένδυσης της ομάδας.

Στο τιμόνι του προπονητικού team βρίσκεται ο Χρήστος Ράπτης, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του θα αναλάβει την προσπάθεια του συλλόγου ενόψει της νέας σεζόν στη Γ’ Εθνική.

Στην επίσημη πρόσκληση τονίζεται ότι η παρουσίαση σηματοδοτεί την αρχή της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να καλεί τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να δώσουν το «παρών» στη διαδικασία.