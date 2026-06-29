«Here we go» για Λενγκλέ στην Μπενφίκα - Υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Η Μπενφίκα βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κλεμάν Λενγκλέ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει οριστική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού.

Ο 30χρονος στόπερ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «αετούς» της Λισαβόνας για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αναμένεται σύντομα να υπογράψει, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας φέρεται να έπαιξε ο αθλητικός διευθυντής της Μπενφίκα, Μάριο Μπράνκο, ο οποίος έκλεισε το deal για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Με την απόκτηση του Λενγκλέ, η Μπενφίκα προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στα μετόπισθεν, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.