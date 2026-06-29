«Here we go» για Λενγκλέ στην Μπενφίκα - Υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Ο 30χρονος στόπερ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «αετούς» της Λισαβόνας για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αναμένεται σύντομα να υπογράψει, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.
Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας φέρεται να έπαιξε ο αθλητικός διευθυντής της Μπενφίκα, Μάριο Μπράνκο, ο οποίος έκλεισε το deal για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.
Με την απόκτηση του Λενγκλέ, η Μπενφίκα προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στα μετόπισθεν, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.