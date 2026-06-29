Ιταλία: Αγωνία για τον σύζυγο της υπουργού Οικογένειας που αγνοείται αφού βούτηξε σε λίμνη

Με υποβρύχια drones και ειδικό εξοπλισμό συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Λουίτζι Καβαλάρι στη λίμνη Βίκο.

Συνεχίζεται η αγωνία στην Ιταλία για τον εντοπισμό του Λουίτζι Καβαλάρι, συζύγου της υπουργού Οικογένειας Ευγενίας Ροτσέλα, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έπεσε στα νερά της λίμνης Βίκο.

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν στήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον σύζυγο της υπουργού, με πυροσβέστες, δύτες και ειδικά τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια να «σαρώνουν» τη λίμνη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, στις έρευνες χρησιμοποιούνται συστήματα σόναρ, ενώ από το Μιλάνο αναμένεται να φτάσει ειδική ομάδα της Πυροσβεστικής με υποβρύχιο drone, προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση.

Ο αναπληρωτής νομάρχης του Βιτέρμπο, Αντρέα Νίνο Καπούτο, εξήγησε ότι οι έρευνες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η ορατότητα μέσα στο νερό είναι εξαιρετικά περιορισμένη και μειώνεται ακόμη περισσότερο όσο αυξάνεται το βάθος. Όπως είπε, οι διασώστες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το ζευγάρι είχε μόλις επιβιβαστεί σε μικρό σκάφος στη λίμνη. Ο Λουίτζι Καβαλάρι αποφάσισε να βουτήξει στο νερό για να δροσιστεί, όμως λίγο αργότερα φέρεται να είπε ότι δεν αισθανόταν καλά.

Την ίδια στιγμή, το σκάφος, το οποίο δεν ήταν αγκυροβολημένο, άρχισε να απομακρύνεται και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό δεν κατάφεραν να τον πλησιάσουν εγκαίρως. Από τότε τα ίχνη του χάθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές ελπίζουν να δοθεί σύντομα απάντηση στην υπόθεση.

Πηγή: newsit.gr