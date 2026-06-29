Σαουδική Αραβία: Αβέβαιο το μέλλον του Δώνη στον πάγκο της εθνικής ομάδας

Ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αποχώρησης από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Η Σαουδική Αραβία ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με δύο βαθμούς, μένοντας εκτός της συνέχειας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της ομοσπονδίας.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης της συνεργασίας με τον 56χρονο Έλληνα τεχνικό, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Μάλιστα, στη λίστα των πιθανών διαδόχων φέρεται να βρίσκεται ο Πορτογάλος Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος παρουσιάζεται ως η βασική επιλογή, ενώ εξετάζεται και ακόμη ένας προπονητής από την Πορτογαλία.