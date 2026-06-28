Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Άτομο πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί

Ηλικιωμένη ένοικος είχε βγει στο μπαλκόνι και εκλιπαρούσε για βοήθεια - Κατέρρευσε ο γιος των ιδιοκτητών του σπιτιού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν, ενώ άτομο φέρεται να πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα πόδια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός» και «Σωτηρία».

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία άνδρα που περνούσε με το μηχανάκι του κάτω από το κτήριο την ώρα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται στο μπαλκόνι και να εκλιπαρεί για βοήθεια.

«Βλέπω ότι βγάζει καπνούς και η γιαγιά φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Παράτησα το μηχανάκι και της λέω “πήδα, πήδα” και την έπιασα στα χέρια μου μαζί με ένα ακόμα παιδί», ανέφερε. Ο άνδρας, εμφανώς συγκινημένος, έκλεισε τη μαρτυρία του λέγοντας: «Το μόνο που θέλω είναι να είναι η γιαγιά καλά, ζήτω ο Πόντος».

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, το σπίτι του οποίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα.

Μη γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας των γονιών του, έτρεχε αλλόφρων στον δρόμο, κρατώντας το σκυλάκι του, και ρωτούσε πυροσβέστες, αστυνομικούς και γείτονες τι απέγιναν. Όταν ενημερώθηκε ότι οι γονείς του είναι καλά, κατέρρευσε και ξέσπασε σε λυγμούς, πέφτοντας στις αγκαλιές των γειτόνων.

Από τις αναθυμιάσεις τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και του χορηγήθηκε οξυγόνο. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: ethnos.gr