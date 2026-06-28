Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ 

Κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ, ο οποίος θα γεμίσει τη ρακέτα της Ένωσης.

Το SDNA είχε ενημερώσει για την συγκεκριμένη κίνηση της ΑΕΚ και το μόνο που απέμενε ήταν η επισημοποίηση της συμφωνίας, όπως και έγινε. Με τον Νιγηριανό ψηλό η ΑΕΚ κάνει... σεφτέ στις φετινές της μεταγραφές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η AEK ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ ( Nelly Junior Joseph, 24 χρ., 2μ.06).

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίoυ 2001 στο Λάγος της Νιγηρίας, και μεγάλωσε στο Μπενίν. Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στο NCAA με την Iona Gaels και τους New Mexico Lobos, έχοντας ως μέσο όρο 10,3 πόντους και 8,9 ριμπάουντ.

Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε 12,8 πόντους, αλλά και 9 ριμπάoυντ, γεγονός, που τον καθιστά ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της γαλλικής λίγκας».