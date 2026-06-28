Διαβάζεις SDNA και... το πορτοφόλι τερματίζει πρώτο

Άλλο ένα Grand Prix, άλλη μία στήλη με επιλογές που δεν κυνηγούν το 1.10 αλλά το πραγματικό value.

Στην Αυστρία επιβεβαιώθηκαν οι τρεις από τις έξι προτάσεις μας:

Φερστάπεν μπροστά από Νόρις (1.65)

Μπορτολέτο νικητής Group 4 (2.00)

Χάμιλτον μπροστά από Λεκλέρ (2.25)

Οι τρεις επιτυχίες έδιναν συνδυαστική απόδοση 5.94, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η έρευνα, η ανάλυση και το σωστό διάβασμα του αγώνα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Συνεχίζουμε. Στόχος δεν είναι να προβλέπουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε άλλωστε. Στόχος είναι να βρίσκουμε τις αποδόσεις που αξίζουν. Και μέχρι στιγμής, η Formula 1 του SDNA δείχνει ότι... ξέρει να διαβάζει τους αγώνες.