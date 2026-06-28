Ο Μπέλιγχαμ αποθέωσε τον Κέιν: «Είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην εθνική Αγγλίας» (vid)

O Τζουντ Μπέλιγχαμ αποθέωσε τον Χάρι Κέιν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναμά, καθώς σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι πρόκειται για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών στην Εθνική Αγγλίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε



«Νομίζω έχω χτίσει μια καλή σχέση με τον Χάρι τα τελευταία 4-5 χρόνια, ειδικά μετά το Κατάρ παίζαμε πολύ μαζί και για μένα είναι τιμή μου να παίζω μαζί του. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην εθνική Αγγλίας. Είναι αυτός που βγαίνει μπροστά πιο πολύ από όλους και είναι πολύ εύκολο να παίζεις μαζί του, κάθε λεπτό είναι εκεί, είναι απίστευτο. Δεν τον αμφισβητείς όταν δεν βρίσκεται στις φάσεις, ξέρεις ότι θα κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι και το έκανε ξανά σήμερα».

"Harry Kane is the best England player of all-time" 👑



Jude Bellingham has spoken! 🗣️ pic.twitter.com/70RHDVYOPu — BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2026

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