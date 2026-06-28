Τσιτσιπάς για Μπαδόσα: «Δεν έχω τίποτα εναντίον της»

Αν και η Πάουλα Μπαδόσα είπε για εκείνον βαριές κουβέντες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έριξε τους τόνους μιλώντας στο SDNA. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Της εύχομαι τα καλύτερα και στη τενιστική της καριέρα και σε όλα», είπε όταν του ζητήσαμε να σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις της πρώην συντρόφου του για αυτόν και την οικογένειά του. «Ήμουν πάντα μεγάλος φαν και του παιχνιδιού της και της προσωπικότητάς της μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα στο court. Ξέρω ότι έχει περάσει κάποιες δύσκολες στιγμές στην καριέρα της και συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια είχε και τον τραυματισμό της, ο οποίος ήταν πολύ κακός. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα αυτά πράγματα όταν είσαι στο tour. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Σίγουρα θέλει να κάνει καλά πράγματα στο γήπεδο, αλλά έχει και άλλα project επίσης στο μυαλό της για το μέλλον. Δεν έχω τίποτα εναντίον της και πραγματικά της εύχομαι να πάει όσο καλύτερα μπορεί και να έχουμε μια φυσιολογική σχέση στο tour».

Τον εξέπληξαν όσα είπε; «Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ. Εγώ απλώς αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να παίζω το τένις που μπορώ. Πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει συγκεκριμένες απόψεις, δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Θα έλεγα ότι δεν έχω και λόγο να έχω κακία και μίσος προς κανέναν άνθρωπο. Σαν προσωπικότητα αυτοί που με ξέρουν, γνωρίζουν ότι είμαι πολύ καλός με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μου στη ζωή μου. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι γονείς μου με μεγάλωσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες αρχές και αυτές οι αρχές έχουν μείνει».

«Ο Στέφανος δεν μιλάει ποτέ έτσι»

Στη συνέχεια έκανε την αυτοκριτική του, μιλώντας για τα ξεσπάσματα που έχει κατά καιρούς στο γήπεδο. «Είχα κάποια κακές στιγμές στο παρελθόν, που μπορεί να μην άρεσαν, κυρίως στους Έλληνες. Κάποια άσχημα λόγια που είπα στο γήπεδο, σε κάποια κόκκινα σημεία που κατάφερε και με έφτασε ο πατέρας μου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχασα τον εαυτό μου εκεί πέρα, γιατί ένιωθα ότι δεν είμαι ο Στέφανος, μιλώντας έτσι. Ο Στέφανος δεν μιλάει ποτέ έτσι, ο Στέφανος δεν συμπεριφέρεται ποτέ έτσι. Και με κάνει να νιώθω πολύ άσχημα, νιώθω τύψεις. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος και νιώθω άσχημα όταν βλέπω τον εαυτό μου να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα φέρουν περισσότερη γαλήνη στη ζωή μου και ηρεμία και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είναι αυτό που χρειάζομαι. Συχνά με ρωτούν πώς είμαι τους λέω είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ηρεμία και γαλήνη στη ζωή μου, είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω».

«Ένιωθα αδικημένος από το γρασίδι»

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Στέφανος έχει αρχίσει να έχει καλή αίσθηση στο γρασίδι. «Το παιχνίδι μου στα δύο τελευταία φιλικά φαίνεται να χτίζεται καλύτερα, να μπαίνουν καλύτερα θεμέλια. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ένιωθα αδικημένος από το γρασίδι, γιατί πάντα ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Περιμένω κάθε χρόνο μια καινούργια ιστορία, κάτι καινούργιο να συμβεί. Τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν έκανα αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω. Τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να εμφανίσω το παιχνίδι μου όταν μπω στο γήπεδο και να καταφέρω να δείξω κάποια στιγμή το τι μπορώ να κάνω. Σε αυτά τα τουρνουά είναι σημαντική η αρχή, γιατί στην αρχή όλοι είναι λίγο πιο αγχωμένοι, δεν είναι εύκολο να ξεκινάς σε ένα Grand Slam. Για τον τενίστα το να βρίσκεται σε Grand Slam είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα».

Εξήγησε, τέλος, γιατί επέλεξε να παίξει μόνο στη Μαγιόρκα πριν το Wimbledon. «Eίχα τον αγώνα μου με τον Ντιμιτρόφ και δεν νομίζω ότι να ήταν πολύ έξυπνο με μια μέρα προετοιμασίας πριν το Χάλε να πάω να παίξω. Το γρασίδι είναι μια διαφορετική επιφάνεια, θέλει περισσότερες μέρες να συνηθίσεις πριν παίξεις σε ένα μεγάλο τουρνουά. Το συζήτησα και με την ομάδα μου και θεωρήσαμε ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα να πάω να παίξω σε ένα τουρνουά με μόνο μια προπόνηση πριν βγω στο γήπεδο».

Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (29/6, μετά τις 15.00) στον πρώτο γύρο του Wimbledon με τον Ούγκο Γκαστόν.