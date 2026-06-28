Ροδόπη: Αγωνία για 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην ακτή Αρωγής στη Ροδόπη.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με τους γιατρούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του 17χρονου πριν τη διακομιδή του.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, όμως εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους ιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία του.

Πηγή: iefimerida.gr