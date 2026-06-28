Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ σύμφωνα με την Opta!

Με πολλές εκπλήξεις οι κορυφαίοι 11 της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με την στατιστική ματιά της Opta.

Μπορούν να χωρέσουν στην ίδια ενδεκάδα ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Βινίσιους και ο Έρλινγκ Χάαλαντ; Φυσικά, αν πρόκειται για μία εικονική ενδεκάδα που αφορά τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες στην φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Opta έκανε την σούμα και έβγαλε την κορυφαία ενδεκάδα του πρώτου γύρου, η οποία έχει ουκ ολίγες εκπλήξεις, αφού σε αυτή συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι από Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ισημερινό!

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ μέχρι στιγμής βάσει στατιστικής απόδοσης από την Opta είναι η ακόλουθη: Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι), Σενάγια (Γκάνα), Κουμπαρσί (Ισπανία), Ντινέι (Πράσινο Ακρωτήρι), Νακαμούρα (Ιαπωνία), ΜακΚένι (ΗΠΑ), Βίτε (Ισημερινός), Μέσι (Αργεντινή), Βινίσιους (Βραζιλία), Χάαλαντ (Νορβηγία), Χάαλαντ (Νορβηγία).

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