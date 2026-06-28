ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνονται οι τρεις ανανεώσεις, παραμένει ο Φίλλιος και το... Λας Βέγκας

Μία κίνηση απομένει επί της ουσίας στον ΠΑΟΚ για να ολοκληρωθεί το ρόστερ της νέας σεζόν. Ο παίκτης στη θέση «3» εξετάζεται και αναμένεται να είναι ένα δυνατό όνομα, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι ανανεώσεις τριών παικτών.

Ο λόγος για τους Μπριν Ταϊρί, Κλιφ Ομορούγι και Νίκο Περσίδη, οι οποίοι τα έχουν βρει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και θα βρίσκονται οριστικά στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Οι παίκτες έχουν συμφωνήσει εδώ και μέρες και τα ζητήματα της επισημοποίησης των ανανεώσεών τους είναι τυπικά και θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Ακόμα, προς παραμονή στον Δικέφαλο και τη νέα σεζόν βρίσκεται ο Γιώργος Φίλλιος, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά από τον Αντρέα Τρινκιέρι για να έχει τη θέση του 6ου Έλληνα στο ρόστερ. Μάλιστα, προς το παρόν δεν υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ πλάνο δανεισμού του 24χρονου γκαρντ, παρά τις κρούσεις που δέχθηκαν από αρκετές ομάδες.

Τέλος, ο Γιώργος Τσιάρας, Sports Director του ΠΑΟΚ, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στις ΗΠΑ για να δώσει το παρών στο Summer League του ΝΒΑ στο Λας Βέγκας (9-19 Ιουλίου). Εκεί, μεταξύ άλλων θα παρακολουθήσει παίκτες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Δικέφαλο, ειδικά στη θέση του σμολ φόργουορντ, καθότι οι «ασπρόμαυροι» δε δείχνουν να βιάζονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη. Ωστόσo, δεν έχουν το βλέμμα τους στραμμένο μόνο στο ΝΒΑ, αλλά και στην Ευρώπη, με παίκτες που είχαν παρουσία στη Euroleague.