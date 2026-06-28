Τηλεοπτικό πρόγραμμα Μουντιάλ 2026, από τα νοκ άουτ ως τον τελικό

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παραθέτει όλες τις μεταδόσεις (με κανάλια και περιγραφές) μέχρι και το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μπαίνει στην πιο συναρπαστική φάση του. Μετά την ολοκλήρωση των ομίλων, οι 32 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση διεκδικούν πλέον την πρόκριση βήμα βήμα μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Η στήλη συγκέντρωσε αναλυτικά όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα των νοκ άουτ, με τις ημέρες, τις ώρες, τα κανάλια της ΕΡΤ, τις πόλεις διεξαγωγής και τους δημοσιογράφους που θα περιγράψουν κάθε αναμέτρηση, από τη φάση των «32» έως την απονομή του τροπαίου.

Κυριακή 28 Ιουνίου

22:00 Νότια Αφρική - Καναδάς (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιάννη Καραλή

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Χιούστον), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα

23:30 Γερμανία – Παραγουάη (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Ολλανδία - Μαρόκο (Μοντερέι), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Πολύζου

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία - Σουηδία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου

04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ (Πόλη του Μεξικού), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Πάνου Μπλέτσου

19:00 Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα

23:00 Βέλγιο - Σενεγάλη (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιώργου Τραπεζανίδη

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βοσνία (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Ηλία Χριστογιαννόπουλου

22:00 Ισπανία - Αυστρία (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιάννη Καραλή

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία - Κροατία (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου

06:00 Ελβετία - Αλγερία (Βανκούβερ), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Πολύζου

21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιώργου Τραπεζανίδη

04:30 Κολομβία - Γκάνα (Κάνσας), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Πάνου Μπλέτσου

20:00 Νότια Αφρική ή Καναδάς – Ολλανδία ή Μαρόκο(Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Γερμανία ή Παραγουάη - Γαλλία ή Σουηδία (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα

23:00 Βραζιλία ή Ιαπωνία - Ακτή Ελεφαντοστού ή Νορβηγία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Μεξικό ή Εκουαδόρ - Αγγλία ή Λ.Δ. Κονγκό (Πόλη του Μεξικού), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Ηλία Χριστογιαννόπουλου

22:00 Ισπανία ή Αυστρία - Πορτογαλία ή Κροατία (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Βέλγιο ή Σενεγάλη - ΗΠΑ ή Βοσνία (Σιάτλ), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Πολύζου

19:00 Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι - Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα και Γιώργου Τραπεζανίδη

23:00 Ελβετία ή Αλγερία - Κολομβία ή Γκάνα (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Γιάννη Καραλή

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα και Γιώργου Τραπεζανίδη

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή Τάσου Κολλίντζα και Γιώργου Τραπεζανίδη

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη

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