Ακόμη μία τρομερή επίδοση από τον Μέσι: Έπιασε τον Ζουνίνιο στα γκολ με απευθείας φάουλ!

Ασταμάτητος είναι ο Λίο Μέσι και στο Μουντιάλ, με τον Αργεντίνο θρύλο να... πιάνει τον Ζουνίνιο στα γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ!

Σε κάθε ματς που παίζει, ο Λιονέλ Μέσι καταγράφει και μία νέα επίδοση. Στο ματς με την Ιορδανία, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ, πιάνοντας στη σχετική λίστα τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι έφτασε τα 72 γκολ με απευθείας εκτελέσεις, με τον Βραζιλιάνο να έχει επίσης τον ίδιο αριθμό. Από εκεί και πέρα, ο 39χρονος «κυνηγά» πλέον δύο ακόμη Βραζιλιάνους που είναι στην κορυφή της λίστας, με τον Ρομπέρτο Ντιναμίτα να έχει 75 και τον Μαρσελίνο Καριόκα 78.

Δείτε εδώ:

🤯🎯 Lionel Messi IGUALA a Pernambucano en el TOP 3 de los MÁXIMOS GOLEADORES DE TIRO LIBRE EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL:



1) 🇧🇷 Marcelino Carioca - 78.

2) 🇧🇷 Roberto Dinamita - 75.

3) 🇦🇷 LIONEL MESSI - 72.

4) 🇧🇷 Juninho Pernambucano - 72.

5) 🇧🇷 Marcos Assunção - 69.

6) 🇧🇷 Zico -… pic.twitter.com/MX1dnILuSW — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 28, 2026

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