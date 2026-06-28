Η Κολομβία ήταν ανώτερη κόντρα σε μια «εξαφανισμένη» Πορτογαλία και με το 0-0 στο Μαϊάμι κράτησε το Νο1 στο Group K. Με την Κροατία στους «32» η παρέα του CR7.

Η Πορτογαλία χρειαζόταν τη νίκη για να προσπεράσει στον όμιλο, όμως όποιος είδε το ματς ξέρει ότι σαν να καιγόταν για το αποτέλεσμα, έπαιξε η Κολομβία. Οι «Καφετέρος» έκαναν εκπληκτική εμφάνιση, τακτικά, με ατέλειωτες δυνάμεις, νεύρο, αποφασιστικότητα, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και δεν πήραν τη νίκη λόγω του Ντιόγκο Κόστα και της… μύτης του παπουτσίου του Σάντσες στο 92’. Η Κολομβία, που δεν δέχθηκε γκολ σε κανένα ματς, θα παίξει στους «32» με την Γκάνα και έστειλε την Πορτογαλία πάνω στην Κροατία.

Με τεράστια ευκαιρία μπήκε στο ματς η Κολομβία και αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν. Στο 2’ ο Κόρδοβα πήρε την κεφαλιά από κοντά αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 17’ ο ίδιος παίκτης άντεξε και έφυγε από δεξιά, όμως το δυνατό δεξί σουτ απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντιόγκο Κόστα. Οι Λατινοαμερικάνοι ήταν καλύτεροι βγάζοντας όλη τους ενέργεια, έπαιρναν μονομαχίες, είχαν άμεσο παιχνίδι και γκάζια και στο 22’ είχαν και νέα μεγάλη φάση, όταν το σουτ του Γιον Αρίας σταμάτησε πάνω στη γραμμή ο Ρούμπεν Νέβες.

Η Κολομβία ήταν ανώτερη, έκανε ανάκτηση της κατοχής στον μισό χρόνο από την αντίπαλό της, ο Κριστιάνο είχε μόλις 10 επιτυχημένες πάσες σε 45 λεπτά, όμως η Πορτογαλία είχε τις στιγμές της στο φινάλε. Στο 39’ είδαμε μια από τις καλύτερες επεμβάσεις στο Mundial, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες εκτέλεσε από κοντά και ο Βάργκας έβαλε τεράστιο stop, ενώ στην εξέλιξη το σουτ του Νέβες έφυγε άουτ. Στο 42’ ο Ζοάο Φέλιξ με ωραίο πάρσιμο και γυριστό μετά το πλάγιο του Νούνο Μέντες λίγο έλειψε να πετύχει γκολάρα, ενώ το πρώτο μέρος έκλεισε με το σουτ Χάμες στο 45+3’ και την επέμβαση του Ντιόγκο Κόστα.

Στην επανάληψη η εικόνα δεν ήταν διαφορετική. Η Κολομβία κράτησε το ίδιο επίπεδο στο παιχνίδι της και στο 62’ έπειτα από πάσα του Χάμες και γύρισμα του Γιον Αρίας ο Ρίος, που είχε δευτερόλεπτα στο γήπεδο, πλάσαρε άουτ φάτσα με το γκολ. Στο 66’ ο Αρίας το έκανε μόνος και ο Ντιόγκο Κόστα τον σταμάτησε και όσο κι αν περνούσε η ώρα, η πίεση και η ενέργεια της Κολομβίας δεν έπεφταν. Στο 74’ ο Βέιγκα έκοψε με κεφαλιά το σουτ του Χάμες και ακολούθησαν ακόμα πιο μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 88’ έπειτα από φάση διαρκείας ο Λουίς Σουάρες έκανε το γυριστό από το πέναλτι αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ σε αυτό το διάστημα η Πορτογαλία είχε απειλήσει μόνο με μια προσπάθεια του Λεάο, ο οποίος συνέκλινε από αριστερά αλλά από καλή θέση έκανε κακό πλασέ. Στο 92’ η Πορτογαλία γλύτωσε την ήττα, αφού ο Ντάβιντσον Σάντσες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, όμως η… μύτη του παπουτσιού του ήταν πιο μπροστά και το 0-0 διατρήθηκε μέχρι το φινάλε.



Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Σάντσες, Λουκουμί, Ματσάδο, Λέρμα (60’ Ρίτσαρντ Ρίος), Γιον Αρίας (76’ Καστάνιο), Πουέρτα, Χάμες Ροδρίγες (76’ Κιντέρο), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Λουίς Σουάρες).

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Νούνο Μέντες, Βέιγκα, Ρουμπέν Ντίας, Κανσέλο, Βιτίνια (70’ Σάμου Κόστα), Ρούμπεν Νέβες, Πέντρο Νέτο, Ζοάο Φέλιξ (70’ Λεάο), Φερνάντες, Ρονάλντο.

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