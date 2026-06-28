Επική ανατροπή και ιστορική πρόκριση για τη Λ.Δ. Κονγκό στο Μουντιάλ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν με ανατροπή και εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Το Ουζμπεκιστάν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με εξαιρετικό πλασέ του Σομουρόντοφ, έπειτα από δημιουργία του Φαϊζουλάεφ.

Η ομάδα της Αφρικής προσπάθησε να αντιδράσει και μάλιστα βρήκε δίχτυα λίγο αργότερα, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Στο 66', ο Γουισά ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του από τον Κουσάνοφ.

Με την ψυχολογία υπέρ της, η Λ.Δ. Κονγκό ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 78', όταν ο Μαγιελέ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ελία και έκανε το 2-1.

Στις καθυστερήσεις, ο Γουισά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με δυνατό μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και σφραγίζοντας μια ιστορική πρόκριση για τις «Λεοπαρδάλεις».

Βασικός για τη Λ.Δ. Κονγκό αγωνίστηκε ο Γιοάν Μουτουσαμί του Ατρομήτου, ενώ οι Μπατουμπινσικά και Κακουτά παρέμειναν στον πάγκο. Με αυτή τη μεγάλη νίκη, οι Αφρικανοί συνεχίζουν το παραμύθι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πανηγυρίζοντας την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους στη νοκ άουτ φάση.