Τελειώνει και του Ράστοντερ: Τον άφησε εκτός αποστολής στο φιλικό της η Τουν

Η Τουν άφησε τον Έλμιν Ράστοντερ εκτός αποστολής για το φιλικό με την Γιουνγκ Μπόις, με τις πληροφορίες από την Ελβετία να αναφέρουν ότι η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται.

Η Τουν αντιμετώπισε απόψε την Γιούνγκ Μπόις στα πλαίσια του φιλικού τουρνουά «Burkhalter Cup», με τον προπονητή της ελβετικής ομάδας να αφήνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση τον επιθετικό που την οδήγησε πέρσι στον τίτλο, Έλμιν Ράστοντερ.

Φυσικά ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός, απλώς ο Βορειομακεδόνας στράικερ βρίσκεται -όπως αναφέρουν και τα ΜΜΕ της Ελβετίας- στο τελικό στάδιο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή τον είχε «κυκλώσει» ως στόχο για την κορυφή της επίθεσης.

Η απουσία του από την αποστολή της νυν ομάδας του επιβεβαιώνει αυτό που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, με όλα να δείχνουν πως ο 24χρονος φορ... προβάρει πια την πράσινη φανέλα.

Το Who is Who

Ο Ράστοντερ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ελβετίας και έχει περάσει από τις Ακαδημίες της Ράπι, την Ζυρίχη (μέχρι την Κ21), την Γκρασχόπερς, την Βαντούζ και φυσικά την Τουν. Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο (1.91μ.) επιθετικό, ο οποίος είναι ικανός να σκοράρει με αρκετούς τρόπους μέσα από την αντίπαλη περιοχή.

Το καλό του πόδι είναι το δεξί και φυσικά με αυτό απειλεί κυρίως τις αντίπαλες εστίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ευχέρεια να σκοράρει τόσο με το αριστερό, όσο και με το κεφάλι. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι διαθέτει αρκετά ικανοποιητική τεχνική κατάρτιση, που του επιτρέπει να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός και να περνάει τον αντίπαλό του, δημιουργώντας φάσεις για τον εαυτό του (αλλά και τους συμπαίκτες του).

Η ντρίμπλα είναι ένα από τα δυνατά του σημεία και αυτό σπανίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και τους σέντερ φορ. Ο Ράστοντερ όμως δεν είναι ο κλασικός επιθετικός της μίας επαφής, αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό του και να αποφύγει με κάθε τρόπο τους αντίπαλους αμυντικούς, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες με τις οποίες θα εκτελέσει απέναντι στον τερματοφύλακα.

Η ταχύτητά του είναι ικανοποιητική, ενώ διαθέτει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό: υψηλό ποδοσφαιρικό IQ. Οι εκτελέσεις του κατά κανόνα είναι ακριβώς όπως πρέπει, αφού έχει πρώτα… ψαρέψει τον γκολκίπερ. Μπορεί να «σκάψει», μπορεί να αλλάξει απότομα γωνίας, μπορεί να προσποιηθεί και να βρεθεί προ κενής εστίας για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σε συνδυασμό με το ένστικτο της φάσης, που τον φέρνει πάντα στο κατάλληλο σημείο, γίνεται σαφές ότι διαθέτει ένα αρκετά ελκυστικό πακέτο για την ηλικία του.

Στα 24 του χρόνια, έχει όλα τα περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερος και να καθιερωθεί σε πιο υψηλό επίπεδο. Μέχρι σήμερα μετρά 58 γκολ και 15 ασίστ σε 235 αναμετρήσεις σε συλλογικό επίπεδο, ενώ είναι 9 φορές διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν χάνει παιχνίδια λόγω τραυματισμών, αφού τις τελευταίες δύο σεζόν έχει απουσιάσει μόλις από 5 αναμετρήσεις. Την σεζόν 2023-24 έχασε 6 ματς και το 2022-23 μόλις 2, με τον ταλαντούχο Βορειομακεδόνα να μένει γενικά μακριά από τραυματισμούς και να βρίσκεται σταθερά στην διάθεση των προπονητών του.

Συνολικά πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ καλό «πακέτο», δεδομένης της ηλικίας αλλά και των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του. Τα οποία μοιάζουν να ταιριάζουν απόλυτα στη νοοτροπία και την φιλοσοφία που θέλει να εμφυσήσει στο «Τριφύλλι» ο Τζέικομπ Νίστρουπ.